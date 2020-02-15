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В Україні дуже гарячий, але "забутий" конфлікт - президент Естонії

Субота, 15 лютого 2020, 16:57
В Україні дуже гарячий, але забутий конфлікт - президент Естонії

В Україні не заморожений, а дуже гарячий конфлікт, що триває.

Джерело: президент Естонії Керсті Кальюлайд в ході виступу на Українському ланчі в рамках Мюнхенської конференції з безпеки, яку цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "В Україні не заморожений конфлікт, у ній забутий конфлікт, тому що багато людей хочуть забути його".

"Але це не заморожений, а дуже гарячий конфлікт, що триває - я можу запевнити вас в цьому".

Деталі: Кальюлайд додала, що в Європі настільки "жадають допомогти Росії, що можуть зробити це за рахунок України".

Пряма мова: "Що мене турбує - це те, що ми в Європі настільки жадаємо допомогти Росії, що ми можемо зробити це за рахунок України ... Щось робиться, це немало - обмін ув'язненими ... Але це періодичний крок, війна триває, Крим залишається окупованим".

Деталі: Також президент Естонії зазначила, що наявність верховенства права є головною умовою для іноземних інвестицій в Україну.

За словами Кальюлайд, Європа сповнена грошей, але не знаходить, куди їх інвестувати, щоб отримати щось натомість, а Україна "сповнена потенціалу, але їй не вистачає верховенства права".

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаРосіяКримОРДЛОЕстонія
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