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В Украине очень горячий конфликт - президент Эстонии

Суббота, 15 февраля 2020, 16:57
В Украине очень горячий конфликт - президент Эстонии

В Украине не замороженный, а очень горячий, продолжающийся конфликт.  

Источник: президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе выступления на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которую цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В Украине не замороженный конфликт, в ней забытый конфликт, потому что многие люди хотят забыть его".

"Но это не замороженный, а очень горячий, продолжающийся конфликт - я могу заверить вас в этом". 

Детали: Кальюлайд добавила, что  в Европе настолько "жаждут помочь России, что могут сделать это за счет Украины". 

Прямая речь: "Что меня беспокоит - это то, что мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины... Что-то делается, это немало - обмен заключенными... Но это периодический шаг, война продолжается, Крым остается оккупированным". 

Детали:  Также президент Эстонии отметила, что наличие верховенства права является главным условием для иностранных инвестиций в Украину.

По словам Кальюлайд, Европа полна денег, но не находит, куда их инвестировать, чтобы получить что-то взамен, а  Украина "полна потенциала, но ей не хватает верховенства права". 

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаРосcияКрымОРДЛОЭстония
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