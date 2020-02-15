В Украине очень горячий конфликт - президент Эстонии

В Украине не замороженный, а очень горячий, продолжающийся конфликт.

Источник: президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе выступления на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которую цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В Украине не замороженный конфликт, в ней забытый конфликт, потому что многие люди хотят забыть его".

"Но это не замороженный, а очень горячий, продолжающийся конфликт - я могу заверить вас в этом".

Детали: Кальюлайд добавила, что в Европе настолько "жаждут помочь России, что могут сделать это за счет Украины".

Прямая речь: "Что меня беспокоит - это то, что мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины... Что-то делается, это немало - обмен заключенными... Но это периодический шаг, война продолжается, Крым остается оккупированным".

Детали: Также президент Эстонии отметила, что наличие верховенства права является главным условием для иностранных инвестиций в Украину.

По словам Кальюлайд, Европа полна денег, но не находит, куда их инвестировать, чтобы получить что-то взамен, а Украина "полна потенциала, но ей не хватает верховенства права".