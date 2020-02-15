Прокуратура викрила контрабанду з ОРДЛО: вилучила тютюну на 20 мільйонів

445 переглядів
Субота, 15 лютого 2020, 19:23
фото - пресцентр ОГП

Прокуратура Донецької області викрила місця накопичення контрафактної тютюнової продукції з ОРДЛО та вилучила 750 тис пачок цигарок на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. 

Джерело: пресцентр Офісу генпрокурора, джерела Української правди у правоохоронних органах

Деталі:  За даними ОГП, викрито низку місць накопичення контрафактної продукції у Донецькій, Волинській, Дніпропетровській та Одеській областях.

За інформацією слідства, група місцевих мешканців Донеччини, діючи за попередньою змовою з не встановленими на даний час військовослужбовцями ЗСУ, організували переміщення через лінію розмежування контрафактних тютюнових виробів у великих обсягах, які в подальшому розповсюджували по території України.

Дослівно: "15 лютого за результатами проведення понад 90 обшуків на території 4 областей (залучено понад 500 правоохоронців) за місцями мешкання фігурантів, складських та офісних приміщеннях виявлено та вилучено 1500 ящиків тютюнових виробів (750 тис пачок цигарок) на загальну суму понад 20 млн грн, грошові кошти на суму понад 900 тис грн, які були одержанні від злочинної діяльності, чорнові записи, комп’ютерну техніку, а також вогнепальну зброю та набої". 

"Готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене майно, встановлюються усі обставини злочинної діяльності та коло причетних до злочинів осіб", - повідомили в ОГП. 

За інформацією джерел УП, йдеться про продукцію табачної фабрики "сім'ї" Януковича "Хамадей", що розташована у м.Донецьк. 

Знати більшеРосійська газета написала про масштабні контрабандні потоки в ОРДЛО

Українська правда
Теми: ОРДЛО прокуратура контрабанда


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Новий обмін полоненими може відбутися до квітня - Пристайко 15 лютого 2020, 18:37
В Україні дуже гарячий, але "забутий" конфлікт - президент Естонії 15 лютого 2020, 17:57
Зеленський розповів, як має контролюватися кордон та Донбас для проведення виборів 15 лютого 2020, 15:27
Усі новини
Головні новини
Новий обмін полоненими може відбутися до квітня - Пристайко
Зеленський розповів, як має контролюватися кордон та Донбас для проведення виборів
Готується повернення 200 ув'язнених українців - президент
ФСБ затримала судно з українцями в Азовському морі - росЗМІ
Усі новини
психологія

Коли кохана людина раптово зникає із вашого життя: чому так стається і що робити

Музика

Вони не виступали в Україні. 10 артистів, яких варто подивитися на Sziget 2020

Фото

15 найкращих світлин 2020 року, за версією Sony World Photography Awards