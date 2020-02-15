Прокуратура викрила контрабанду з ОРДЛО: вилучила тютюну на 20 мільйонів

Прокуратура Донецької області викрила місця накопичення контрафактної тютюнової продукції з ОРДЛО та вилучила 750 тис пачок цигарок на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.

Джерело: пресцентр Офісу генпрокурора, джерела Української правди у правоохоронних органах

Деталі: За даними ОГП, викрито низку місць накопичення контрафактної продукції у Донецькій, Волинській, Дніпропетровській та Одеській областях.

За інформацією слідства, група місцевих мешканців Донеччини, діючи за попередньою змовою з не встановленими на даний час військовослужбовцями ЗСУ, організували переміщення через лінію розмежування контрафактних тютюнових виробів у великих обсягах, які в подальшому розповсюджували по території України.

Дослівно: "15 лютого за результатами проведення понад 90 обшуків на території 4 областей (залучено понад 500 правоохоронців) за місцями мешкання фігурантів, складських та офісних приміщеннях виявлено та вилучено 1500 ящиків тютюнових виробів (750 тис пачок цигарок) на загальну суму понад 20 млн грн, грошові кошти на суму понад 900 тис грн, які були одержанні від злочинної діяльності, чорнові записи, комп’ютерну техніку, а також вогнепальну зброю та набої".

"Готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене майно, встановлюються усі обставини злочинної діяльності та коло причетних до злочинів осіб", - повідомили в ОГП.

За інформацією джерел УП, йдеться про продукцію табачної фабрики "сім'ї" Януковича "Хамадей", що розташована у м.Донецьк.

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