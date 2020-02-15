Прокуратура разоблачила контрабанду из ОРДЛО: изъяла табака на 20 миллионов

Прокуратура Донецкой области разоблачила места накопления контрафактной табачной продукции из ОРДЛО в 4 областях Украины и изъяла 750 тыс пачек сигарет на общую сумму более 20 млн гривен.

Источник: пресс-центр Офиса генпрокурора, источники Украинской правды в правоохранительных органах.

Детали: По данным ОГП, разоблачен ряд мест накопления контрафактной продукции в Донецкой, Волынской, Днепропетровской и Одесской областях.

По информации следствия, группа местных жителей Донетчины, действуя по предварительному сговору с неустановленными в настоящее время военнослужащими ВСУ, организовали перемещение через линию разграничения контрафактных табачных изделий в больших объемах, которые в дальнейшем распространяли по территории Украины.

Дословно: "15 февраля по результатам проведения более 90 обысков на территории 4 областей (привлечено более 500 правоохранителей) по местам проживания фигурантов, складских и офисных помещений обнаружено и изъято 1500 ящиков табачных изделий (750 тыс пачек сигарет) на общую сумму более 20 млн грн, денежные средства на сумму более 900 тыс грн, которые были получении от преступной деятельности, черновые записи, компьютерная техника, а также огнестрельное оружие и боеприпасы".

"Готовится ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество, устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и круг причастных к преступлениям лиц", - сообщили в ОГП.

По информации источников УП, речь идет о продукции табачной фабрики "семьи" Януковича "Хамадей", расположенной в г.Донецк.

фото - пресс-центр ОГП

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