У суботу російські найманці стріляли з заборонених "Мінськом" мінометів та ПТРК

У суботу збройні формування РФ порушили режим припинення вогню 9 разів та застосували озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Джерело: пресцентр операції Об’єднаних сил

Деталі: За даними військових, обстріли з боку бойовиків велися з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів - поруч з Мар’їнкою, біля Красногорівки, в районі Павлополя та біля Широкиного.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 4 ворожих обстріли - поряд з Травневим, біля н.п. Оріхове та поряд з Новолуганським.