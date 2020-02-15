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У суботу російські найманці стріляли з заборонених "Мінськом" мінометів та ПТРК

Субота, 15 лютого 2020, 18:54
У суботу російські найманці стріляли з заборонених Мінськом мінометів та ПТРК

У суботу збройні формування РФ порушили режим припинення вогню 9 разів та застосували озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. 

Джерело: пресцентр операції Об’єднаних сил 

Деталі: За даними військових, обстріли з боку бойовиків велися з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів - поруч з Мар’їнкою, біля Красногорівки, в районі Павлополя та біля Широкиного. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 4 ворожих обстріли - поряд з Травневим, біля н.п. Оріхове та поряд з Новолуганським. 

 

Українська правда
Теми: ДонбасОРДЛОМінські угоди
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