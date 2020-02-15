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В субботу российские наемники стреляли из запрещенных "Минском" минометов и ПТРК

Суббота, 15 февраля 2020, 18:54
В субботу российские наемники стреляли из запрещенных Минском минометов и ПТРК

В субботу вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 9 раз и применили вооружение, запрещенное минскими договоренностям, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил

Детали: По данным военных, обстрелы со стороны боевиков велись из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов - рядом с Марьинкой, возле Красногоровки, в районе Павлополя и возле Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 4 вражеских обстрела - рядом с Майским, возле н.п. Ореховое и рядом с Новолуганским. 

Украинская правда
Темы: ДонбассОРДЛОМинские соглашения
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