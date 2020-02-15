Поки РФ житиме в страху бути "оточеною" НАТО і ЄС, ситуація не покращиться - голова ОБСЄ

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Субота, 15 лютого 2020, 22:04

Поки Росія буде жити в страху бути "оточеною" НАТО і ЄС, ситуація на Донбасі не матиме вирішення і не покращиться. 

Джерело: голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії і міністр закордонних справ і у справах Європи Еді Рама в ході виступу на Українському ланчі в рамках Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "... Завдяки президенту і новому уряду у Києві є поліпшення стосовно встановлення контактів, спроб просування вперед щодо імплементації Мінських угод, які можуть не бути чудовими, і вони не є чудовими, але ця угода, підписана в певних умовах, і краще за неї сьогодні не існує". 

"Поки Росія - і це те, чого історія мала врешті-решт навчити нас - буде жити в страху бути оточеною, не буде можливого кінцевого рішення. І  поки Росія буде жити в страху бути оточеною НАТО і ЄС, ніщо  не покращиться". 

Деталі: За словами голови ОБСЄ, незважаючи на переговори в нормандському форматі, бойові дії на Донбасі тривають, і є десятки нещасних випадків.

Дослівно: "Поліпшення означає краще, ніж гірше. Але просто уявіть: після зустрічі у "нормандському форматі" було 20 тис. інцидентів і все ще десятки, десятки нещасних випадків. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ робить хорошу роботу, це єдина присутність, яку поважають і приймають обидві сторони", - заявив він. 

Теми: Мінські угоди Росія Донбас ОБСЄ


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