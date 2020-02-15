Пока Россия будет жить в страхе быть "окруженной" НАТО и ЕС, ситуация на Донбассе не будет иметь решения и не улучшится.

Источник: председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании и министр иностранных дел и по делам Европы Эди Рама в ходе выступления на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "... Благодаря президенту и новому правительству в Киеве есть улучшение по установлению контактов для попыток продвижения имплементации Минских соглашений, которые могут не быть прекрасными, и они не являются прекрасными ... Но это соглашение (Минские договоренности - ред.), подписанное в определенных условиях, и лучше него на сегодняшний день не существует".

"Пока Россия - и это то, чему история должна в конце концов научить нас - будет жить в страхе быть окруженной, не будет возможного конечного решения. И пока Россия будет жить в страхе быть окруженной НАТО и ЕС, ничто не улучшится".

Детали: По словам председателя ОБСЕ, несмотря на переговоры в "нормандском формате", боевые действия на Донбассе продолжаются, и есть десятки несчастных случаев.

Дословно: "Улучшение значит лучше, чем хуже. Но просто представьте: после встречи в "нормандском формате" было 20 тыс. инцидентов и все еще фиксируются десятки, десятки несчастных случаев. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ делает хорошую работу, это единственная присутствие, которую уважают и принимают обе стороны", - заявил он.