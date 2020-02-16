Канада не против обновить соглашение о зоне свободной торговли с Украиной

Министр международной торговли Канады Мэри Энджи заявила, что правительство инициировало общественное обсуждение по обновлению соглашения о зоне свободной торговли с Украиной.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь Энджи: "Канада решительно настроена обеспечить своим гражданам и предприятиям доступ к возможностям и потребителям на мировом рынке. Более соединен мир предоставляет всем ощутимые преимущества, создавая более достойных рабочих мест для среднего класса и укрепляя нашу экономику.

Путем общественных обсуждений я призываю всех канадцев высказать свои мысли относительно будущего обновления соглашения о свободной торговле с Украиной."

Детали: Инициированные консультации смогут помочь Канаде "определить интересы в переговорах с Украиной", считают в министерстве международной торговли.

Напомним: