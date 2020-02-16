Канада не против обновить соглашение о зоне свободной торговли с Украиной

98 просмотров
Воскресенье, 16 февраля 2020, 01:49

Министр международной торговли Канады Мэри Энджи заявила, что правительство инициировало общественное обсуждение по обновлению соглашения о зоне свободной торговли с Украиной.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь Энджи: "Канада решительно настроена обеспечить своим гражданам и предприятиям доступ к возможностям и потребителям на мировом рынке. Более соединен мир предоставляет всем ощутимые преимущества, создавая более достойных рабочих мест для среднего класса и укрепляя нашу экономику. 

Путем общественных обсуждений я призываю всех канадцев высказать свои мысли относительно будущего обновления соглашения о свободной торговле с Украиной."

Детали: Инициированные консультации смогут помочь Канаде "определить интересы в переговорах с Украиной", считают в министерстве международной торговли.

Напомним:

Украинская правда
Темы: экономика зона свободной торговли торговля Канада Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Деловые новости: замедление экономики, Витренко против "Нафтогаза" и депозитная ставка 14 февраля 2020, 23:58
Милованов рассказал, почему в конце года экономика замедлилась 14 февраля 2020, 17:29
"Прозорро" сэкономило "Укроборонпрому" 50 миллионов на закупке газа 14 февраля 2020, 13:51
Все новости
Главные новости
Стали известны все финалисты Нацотбора на Евровидение-2020. Видео
На сайт Мюнхенской конференции вернули план "примирения Украины с РФ"
Катастрофа самолета МАУ: Иран готов сотрудничать с Украиной для расследования
Прокуратура разоблачила контрабанду из ОРДЛО: изъяла табака на 20 миллионов
Все новости
еда

Великий пост 2020: как правильно поститься

Фото

Google опубликовал 1000 невероятных пейзажей Земли из космоса

Любовь

День Святого Валентина: подарки для любых влюбленных

Поиск по сайту
Архив
Весь архів