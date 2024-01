В України з Канадою відтепер – зона вільної торгівлі

Між Україною та Канадою опівночі почала діяти зона вільної торгівлі.

З 1 серпня Канада відкриває для українців 98% свого ринку, зазначає DW.

Без мита українські виробники зможуть експортувати в Канаду перероблену сільськогосподарську продукцію, товари харчової, легкої, хімічної, нафтової та машинобудівної промисловості.

Експорт деяких товарів буде безмитним лише в межах встановлених квот. Зокрема, це стосується аграрної продукції: пшениці, ячменю, яєць, яловичини, свинини.

У свою чергу, Україна зобов’язалася скасувати митні тарифи на 72% канадських товарів, зокрема, на рибу та морепродукти, зернові, арахіс, соки, мінеральну воду.

Free trade between Ukraine & Canada starts TODAY. #CUFTA exempts 98% of UA and 72% of CAN goods from trade restrictions and taxes @mykolska pic.twitter.com/k63tOcdFx4