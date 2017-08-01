В України з Канадою відтепер – зона вільної торгівлі
Між Україною та Канадою опівночі почала діяти зона вільної торгівлі.
З 1 серпня Канада відкриває для українців 98% свого ринку, зазначає DW.
Без мита українські виробники зможуть експортувати в Канаду перероблену сільськогосподарську продукцію, товари харчової, легкої, хімічної, нафтової та машинобудівної промисловості.
Сьогодні опівночі стартувала вільна торгівля між Україною і Канадою. Заслужили повагу - час використовувати нові можливості! Вітаю всіх нас pic.twitter.com/ISQtwd9hhl— Andriy Shevchenko (@AShevch) August 1, 2017
Експорт деяких товарів буде безмитним лише в межах встановлених квот. Зокрема, це стосується аграрної продукції: пшениці, ячменю, яєць, яловичини, свинини.
Ukraine-Canada Free Trade Agreement working in Ukraine!— Nataliya Mykolska (@mykolska) July 31, 2017
Canada it‘s your turn @VGroysman @MinCanadaFA @AShevch @FP_Champagne @WaschukCanUA pic.twitter.com/a8w5ZsZRFo
У свою чергу, Україна зобов’язалася скасувати митні тарифи на 72% канадських товарів, зокрема, на рибу та морепродукти, зернові, арахіс, соки, мінеральну воду.
Free trade between Ukraine & Canada starts TODAY. #CUFTA exempts 98% of UA and 72% of CAN goods from trade restrictions and taxes @mykolska pic.twitter.com/k63tOcdFx4— Мінекономрозвитку (@mineconomdev) August 1, 2017
На частину товарів з Канади мита скасовуватимуться не одночасно, а з використанням перехідних періодів у 3,5 та 7 років.
Цукор українська сторона виключила з режиму вільної торгівлі, а на імпорт мороженої свинини, субпродуктів та канадське сало встановила квоти.
У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України прогнозують, що в короткостроковій перспективі зиск від угоди про ЗВТ з Канадою отримають українські виробники соняшникової олії, кондитерських виробів, алкогольних напоїв та пива, соків, одягу, кераміки, українські металургійні та хімічні комбінати.
Разом з тим, скасування українського мита на канадські товари призведе до втрат для держбюджету на 1,2 мільйона доларів у перший рік дії угоди. Проте урядовці очікують, що згодом це компенсується за рахунок збільшення іноземних інвестицій.
За прогнозами уряду, завдяки лібералізації торгівлі з Канадою Україна може отримати 3,5% приросту експорту і щорічне створення до 600 нових робочих місць.