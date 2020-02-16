Нардеп назвав імена рибалок, яких ФСБ затримала в Азовському морі

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Неділя, 16 лютого 2020, 13:25

Нардеп від "Слуги народу"  Павло Мельник оприлюднив імена рибалок, яких було затримано прикордонним управлінням ФСБ РФ по Криму в Азовському морі 15 лютого. 

Джерело: публікація Павла Мельника у Facebook

Пряма мова: "За інформацією, отриманою мною від мешканців Приморського району, українські рибалки, яких було затримано в Азовському морі - це ймовірно: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов". 

Деталі: За словами Мельника, усі затримані є мешканцями с.Райнівка Приморського району Запорізької області. Інформація щодо рибалок уточнюється.

Нардеп додав, що на фото та відео допиту, яке оприлюднили російські прикордонники фігурує Максим Тєрєхов.

Дослівно: "Це можна стверджувати напевно. На фото - Максим з родиною. На чорно-білому фото - Василь Тюркеджи". 

 
Василь Тюркеджи
 
Максим Тєрєхов

Що передувало: 

Напередодні співробітники прикордонного управління ФСБ РФ по Криму заявили про затримання у західній частині Азовського моря маломірного судна з чотирма громадянами України на борту, які нібито не мали при собі документів, що посвідчують особу. Судно і рибалок було доправлено у порт Керчі "для з'ясування обставин". 

Так звана "кримський омбудсмен" Лариса Опанасюк заявила, що команду корабля затримано на 48 години до з'ясування обставин. 

За фактом Головним управлінням Нацполіції в АР Крим та Севастополі розпочато кримінальне провадження за статтями 146 та 278 КК України. 

Українська правда
Теми: ФСБ Росія Азовське море


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