Нардеп назвал имена рыбаков, задержанных ФСБ в Азовском море

Нардеп от "Слуги народа" Павел Мельник обнародовал имена рыбаков, которые были задержаны пограничным управлением ФСБ РФ по Крыму в Азовском море 15 февраля.

Источник: публикация Павла Мельника в Facebook

Прямая речь: "По информации, полученной мной от жителей Приморского района, украинские рыбаки, которые были задержаны в Азовском море - это вероятно Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов".

Детали: По словам Мельника, все задержанные являются жителями с.Райновка Приморского района Запорожской области. Информация о рыбаках уточняется.

Нардеп добавил, что на фото и видео допроса, которое обнародовали российские пограничники, фигурирует Максим Терехов.

Дословно: "Это можно утверждать наверняка. На фото - Максим с семьей. На черно-белом фото - Василий Тюркеджи".

Василий Тюркеджи Максим Терехов

Предыстория:

Накануне сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Крыму заявили о задержании в западной части Азовского моря маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту, которые якобы не имели при себе документов, удостоверяющих личность. Судно и рыбаков доставили в порт Керчи "для выяснения обстоятельств".

Так называемая "крымский омбудсмен" Лариса Опанасюк заявила, что команду корабля задержаоли на 48 часа до выяснения обстоятельств.

По факту Главным управлением Нацполиции в АР Крым и Севастополе начато уголовное производство по статьям 146 и 278 УК Украины.