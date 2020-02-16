Нардеп назвал имена рыбаков, задержанных ФСБ в Азовском море

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Воскресенье, 16 февраля 2020, 13:25

Нардеп от "Слуги народа" Павел Мельник обнародовал имена рыбаков, которые были задержаны пограничным управлением ФСБ РФ по Крыму в Азовском море 15 февраля.

Источник: публикация Павла Мельника в Facebook

Прямая речь: "По информации, полученной мной от жителей Приморского района, украинские рыбаки, которые были задержаны в Азовском море - это вероятно Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов".

Детали: По словам Мельника, все задержанные являются жителями с.Райновка Приморского района Запорожской области. Информация о рыбаках уточняется.

Нардеп добавил, что на фото и видео допроса, которое обнародовали российские пограничники, фигурирует Максим Терехов.

Дословно: "Это можно утверждать наверняка. На фото - Максим с семьей. На черно-белом фото - Василий Тюркеджи".

 
Василий Тюркеджи
 
Максим Терехов

Украинская правда
Темы: ФСБ Росcия Азовское море


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