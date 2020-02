Боррель: ЄС має перейти від стурбованості до дій на міжнародній арені

Європі слід розвивати готовність діяти, а не лише щоденно висловлювати стурбованість з приводу міжнародних конфліктів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Європа повинна розвивати "апетит" до сили, готовність діяти. Не робити коментарі й не заявляти щодня, що ми дуже стурбовані, надзвичайно занепокоєні. Ми повинні бути спроможні діяти", - сказав Боррель.

"Europe has to develop an 'appetite' for power, the willingness to act," says Josep Borrell. "We should be able to offer something better."