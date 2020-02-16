Боррель: ЄС має перейти від стурбованості до дій на міжнародній арені

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Неділя, 16 лютого 2020, 14:53

Європі слід розвивати готовність діяти, а не лише щоденно висловлювати стурбованість з приводу міжнародних конфліктів. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. 

"Європа повинна розвивати "апетит" до сили, готовність діяти. Не робити коментарі й не заявляти щодня, що ми дуже стурбовані, надзвичайно занепокоєні. Ми повинні бути спроможні діяти", - сказав Боррель. 

За словами головного дипломата ЄС, продемонструвати, чи спроможна Європа діяти, вона зможе наступного тижня, коли відбудеться зустріч глав МЗС Євросоюзу.  На порядку денному засідання - конфлікт в Сирії, ситуація в Лівії та близькосхідне врегулювання.

"Ми побачимо, чи здатні ми розглянути альтернативу американському мирному плану на Близькому сході. Не достатньо казати, що цей план не спрацює. Як сказав Майк Помпео, якщо хтось має щось краще, я готовий вислухати. Ми мусимо запропонувати щось краще", - зазначив головний дипломат ЄС.

Як відомо, ЄС залишається розділеним стосовно того, як реагувати на мирну ініціативу США щодо Ізраїлю та Палестини, яка містить порушення міжнародних домовленостей. 

ЄС є найбільшим в світі торговим блоком, але він часто не може говорити єдиним голосом щодо зовнішньої політики, тому що її формування вимагає консенсусу між членами. 

Теми: ЄС


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