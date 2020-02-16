Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боррель: ЕС должен перейти от беспокойства к действиям на международной арене

Воскресенье, 16 февраля 2020, 13:53
Боррель: ЕС должен перейти от беспокойства к действиям на международной арене

Европе следует развивать готовность действовать, а не только ежедневно выражать обеспокоенность по поводу международных конфликтов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Европа должна развивать "аппетит" к силе, готовность действовать. Не давать комментарии и не заявлять ежедневно, что мы очень обеспокоены, чрезвычайно обеспокоены. Мы должны быть способны действовать", - сказал Боррель. 

По словам главного дипломата ЕС, продемонстрировать, способна ли Европа действовать, она сможет на следующей неделе, когда состоится встреча глав МИД Евросоюза. В повестке дня заседания - конфликт в Сирии, ситуация в Ливии и ближневосточное урегулирование.

"Мы увидим, способны ли мы рассмотреть альтернативу американскому мирному плану на Ближнем Востоке. Недостаточно говорить, что этот план не сработает. Как сказал Майк Помпео, если кто-то имеет что-то получше, я готов выслушать. Мы должны предложить что-то лучшее", - отметил главный дипломат ЕС.

Как известно, ЕС остается разделенным в отношении того, как реагировать на мирную инициативу США по Израилю и Палестине, которое содержит нарушение международных договоренностей.

ЕС является крупнейшим в мире торговым блоком, но он часто не может говорить единым голосом по внешней политике, потому что ее формирование требует консенсуса между членами. 

Темы: ЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
ЕС
В ЕС впервые продали больше электрокаров, чем дизельных авто
Депутаты Европарламента призывают лидеров ЕС как можно быстрее передать Украине F-16
Украина может рассмотреть зеркальные меры в случае продолжения ЕС ограничений агроэкспорта
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: