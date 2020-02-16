Боррель: ЕС должен перейти от беспокойства к действиям на международной арене

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Воскресенье, 16 февраля 2020, 14:53

Европе следует развивать готовность действовать, а не только ежедневно выражать обеспокоенность по поводу международных конфликтов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Европа должна развивать "аппетит" к силе, готовность действовать. Не давать комментарии и не заявлять ежедневно, что мы очень обеспокоены, чрезвычайно обеспокоены. Мы должны быть способны действовать", - сказал Боррель. 

По словам главного дипломата ЕС, продемонстрировать, способна ли Европа действовать, она сможет на следующей неделе, когда состоится встреча глав МИД Евросоюза. В повестке дня заседания - конфликт в Сирии, ситуация в Ливии и ближневосточное урегулирование.

"Мы увидим, способны ли мы рассмотреть альтернативу американскому мирному плану на Ближнем Востоке. Недостаточно говорить, что этот план не сработает. Как сказал Майк Помпео, если кто-то имеет что-то получше, я готов выслушать. Мы должны предложить что-то лучшее", - отметил главный дипломат ЕС.

Как известно, ЕС остается разделенным в отношении того, как реагировать на мирную инициативу США по Израилю и Палестине, которое содержит нарушение международных договоренностей.

ЕС является крупнейшим в мире торговым блоком, но он часто не может говорить единым голосом по внешней политике, потому что ее формирование требует консенсуса между членами. 

Темы: ЕС


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