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У Києві вночі і зранку в понеділок буде вітряно

Неділя, 16 лютого 2020, 18:51
У Києві вночі і зранку в понеділок буде вітряно

До кінця доби 16 лютого, вночі та вранці 17 лютого в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Джерело: сайт КМДА

Деталі: Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру.

Так, усі вікна будинків потрібно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; перебуваючи надворі, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев; у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті; уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо рекомендується інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо: У понеділок в Україні очікуються пориви вітру, які подекуди сягатимуть штормових показників, денна температура місцями підвищиться до +14, мінлива хмарність, без опадів. 

Українська правда

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