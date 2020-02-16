В Киеве ночью и утром в понедельник будет ветрено

До конца суток 16 февраля, ночью и утром 17 февраля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый).

Источник: сайт КГГА

Детали: Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра.

Так, все окна домов нужно плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; находясь на улице, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. рекомендуется информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним: В понедельник в Украине ожидаются порывы ветра, которые могут достигать штормовых показателей, дневная температура местами повысится до +14, переменная облачность, без осадков.