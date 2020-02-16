До Роттердама планували відправити 5 тонн кокаїну
Неділя, 16 лютого 2020, 23:52
У Коста-Риці правоохоронці затримали партію наркотиків, яку планували нелегально доправити до Нідерландів.
Джерело: Міністерство громадської безпеки Коста-Рики
Деталі: Наркотики виявили у вантажному контейнері, де мали перевозити декоративні квіти. П'ять тонн кокаїну планували відправити до Роттердама (Нідерланди)
За словами міністра громадської безпеки країни Майкла Сото, це найбільша партія наркотиків, яку коли-небудь виявляли в Коста-Риці.
Нагадаємо: Служителя УПЦ Московського патріархату затримали на пошті при отриманні наркотиків.
Микола Донєв, УП