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До Роттердама планували відправити 5 тонн кокаїну

Неділя, 16 лютого 2020, 23:52
До Роттердама планували відправити 5 тонн кокаїну

У Коста-Риці правоохоронці затримали партію наркотиків, яку планували нелегально доправити до Нідерландів.

Джерело: Міністерство громадської безпеки Коста-Рики

Деталі: Наркотики виявили у вантажному контейнері, де мали перевозити декоративні квіти. П'ять тонн кокаїну планували відправити до Роттердама (Нідерланди)

За словами міністра громадської безпеки країни Майкла Сото, це найбільша партія наркотиків, яку коли-небудь виявляли в Коста-Риці.

 
 

Нагадаємо: Служителя УПЦ Московського патріархату затримали на пошті при отриманні наркотиків.

Микола Донєв, УП
Теми: Нідерландиполіція
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