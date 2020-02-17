В Роттердам планировали отправить 5 тонн кокаина

196 просмотров
Понедельник, 17 февраля 2020, 00:52

В Коста-Рике правоохранители задержали партию наркотиков, которую планировали нелегально доставить в Нидерланды.

Источник: Министерство общественной безопасности Коста-Рики

Детали: Наркотики обнаружили в грузовом контейнере, где должны были перевозить декоративные цветы. 5 тонн кокаина планировали отправить в Роттердам (Нидерланды)

По словам министра общественной безопасности страны Майкла Сото, это самая крупная партия наркотиков, когда-либо обнаруживали в Коста-Рике.

 
 

Николай Донев, УП
Темы: Нидерланды полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
MH17: Нидерланды отказали РФ в праве судить россиян, обвиняемых в сбивании самолета 13 февраля 2020, 09:14
MH17: Гиркин говорит, что не будет свидетельствовать, даже если его доставят насильно 4 февраля 2020, 15:30
Дело MH17: в Нидерландах предъявили обвинение подозреваемым – СМИ 3 февраля 2020, 16:17
Все новости
Главные новости
В РФ сказали, чего хотят для проведения "нормандского саммита"
Адвокаты Мангера пытались встретиться с Левиным – СМИ
В Киеве поймали криминального авторитета Анисимова
Четырех рыбаков, захваченных ФСБ в Азовском море, арестовали на 10 суток - росСМИ
Все новости
мнение

Почему секс втроем подходит не всем – объясняют эксперты

18+

Какие сексуальные проблемы может решить "виагра"

поясняет Супрун

Как правильно выбирать и пользоваться презервативами

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!