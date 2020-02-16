В Роттердам планировали отправить 5 тонн кокаина

В Коста-Рике правоохранители задержали партию наркотиков, которую планировали нелегально доставить в Нидерланды.

Источник: Министерство общественной безопасности Коста-Рики

Детали: Наркотики обнаружили в грузовом контейнере, где должны были перевозить декоративные цветы. 5 тонн кокаина планировали отправить в Роттердам (Нидерланды)

По словам министра общественной безопасности страны Майкла Сото, это самая крупная партия наркотиков, когда-либо обнаруживали в Коста-Рике.

Напомним: Служителя УПЦ Московского патриархата задержали на почте при получении наркотиков.