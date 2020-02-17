В Роттердам планировали отправить 5 тонн кокаина
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Понедельник, 17 февраля 2020, 00:52
В Коста-Рике правоохранители задержали партию наркотиков, которую планировали нелегально доставить в Нидерланды.
Источник: Министерство общественной безопасности Коста-Рики
Детали: Наркотики обнаружили в грузовом контейнере, где должны были перевозить декоративные цветы. 5 тонн кокаина планировали отправить в Роттердам (Нидерланды)
По словам министра общественной безопасности страны Майкла Сото, это самая крупная партия наркотиков, когда-либо обнаруживали в Коста-Рике.
Николай Донев, УП
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