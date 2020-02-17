ООС: формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню

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Понеділок, 17 лютого 2020, 07:16

16 лютого збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв українські впозиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли.

Шість ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Дослівно: "На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.

Вчора, 16 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає".

Теми: ООС Донбас


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