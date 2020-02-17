ООС: формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню
16 лютого збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник обстріляв українські впозиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли.
Шість ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Дослівно: "На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.
Вчора, 16 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає".