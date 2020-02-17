ООС: формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня

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Понедельник, 17 февраля 2020, 07:16

16 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял украинском в позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрелы.

Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дословно: "На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения.

Вчера, 16 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет".

Темы: ООС Донбасс


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