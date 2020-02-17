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З’явилося відео смертельної ДТП за участю п’яного поліцейського

Понеділок, 17 лютого 2020, 10:01
З’явилося відео смертельної ДТП за участю п’яного поліцейського

Державне бюро розслідувань опублікувало відео смертельної аварії, спричиненої нетверезим поліцейським у Броварах на Київщині.

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "Слідчі територіального управління ДБР… затримали одного з керівників взводу полку поліції особливого призначення ГУ Нацполіції у Київській області після скоєння ним дорожньо-транспортної пригоди, у результаті якої загинув громадянин.

Встановлено, що працівник поліції перебував у стані алкогольного сп’яніння".

Деталі: На відео видно, що автомобілі зупиняються перед пішохідним переходом на червоний сигнал світлофора, пішоходи починають переходити дорогу. У цей час одне авто, попри забороняючий сигнал, проїжджає перехід, навіть не пригальмовуючи, і збиває двох людей.

Поліцейського, який був за кермом авто і порушив правила, затримали.

Наразі йому готують повідомлення про підозру та вирішують питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

За фактом ДТП відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.

Поліцейському загрожує від 3 до 8 років в’язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Що було раніше: 16 лютого близько 19:00 у місті Бровари Київської області поліцейський, керуючи автомобілем "Nissan", скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. В результаті аварії один з пішоходів загинув на місці події, а інший отримав численні травми.

Українська правда

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Теми: ДБРполіціяДТП
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