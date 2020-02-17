Появилось видео смертельного ДТП с участием пьяного полицейского

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Понедельник, 17 февраля 2020, 11:01

Государственное бюро расследований опубликовало видео смертельной аварии, совершенной нетрезвым полицейским в Броварах Киевской области.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "Следователи территориального управления ГБР... задержали одного из руководителей взвода полка полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Киевской области после совершения им дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб гражданин.

Установлено, что сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения".

Детали: На видео видно, что автомобили останавливаются перед пешеходным переходом на красный сигнал светофора, пешеходы начинают переходить дорогу. В это время один автомобиль, несмотря на запрещающий сигнал, проезжает переход, даже не притормаживая, и сбивает двух человек.

Полицейского, который был за рулем авто и нарушил правила, задержали.

Сейчас ему готовят сообщение о подозрении и решают вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

По факту ДТП открыли производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

Полицейскому грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Что было раньше: 16 февраля около 19:00 в городе Бровары Киевской области полицейский, управляя автомобилем "Nissan", совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате аварии один из пешеходов погиб на месте происшествия, а другой получил многочисленные травмы.

Украинская правда
Темы: ГБР полиция ДТП


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