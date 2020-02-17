Звіт уряду Рада планує заслухати у п’ятницю

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Понеділок, 17 лютого 2020, 11:28

Верховна Рада планує у п’ятницю, 21 лютого, заслухати звіт Кабінет міністрів Олексія Гончарука, а також заслухати міністра охорони здоров’я Зоряну Скалецьку щодо коронавірусу.

Джерело: голова Верховної Ради Дмитро Разумков на погоджувальній раді парламенту в понеділок

Пряма мова: "Надійшов звіт уряду. Він уже повинен бути на сайті Верховної Ради чи найближчим часом він там з’явиться. Комітети будуть його розглядати, я пропонував би, щоб це відбулося у середу.

Оскільки постанови як такої не може бути, бо є програма уряду затверджена – і проголосувати або позитивний, або негативний висновок щодо роботи уряду ми зараз не можемо, –  є пропозиція наступна: щоб комітети в середу розглянули на своїх засіданнях, щоб ми у п’ятницю мали можливість заслухати  уряд замість години запитань до уряду

Я би пропонував наступний алгоритм роботи: 20 хвилин – виступ прем’єр-міністра, 40 хвилин – запитання-відповіді.

І я знаю, що колеги ще будуть звертатися з пропозицією  заслухати міністра охорони здоров’я з приводу ситуації, пов’язаної за коронавірусом. Тому, якщо не буде заперечень, додати ще до пів години часу замість "різного", щоб заслухати міністра Скалецьку. Пропонується 20 хвилин на доповідь і 20 хвилин на запитання-відповіді".

Деталі: На прохання Ірини Геращенко розділити запитання від фракцій та запитання від депутатів спікер відповів, що на останньому пленарному засіданні "три фракції влаштували демарш", вимагаючи задати запитання за межами відведеного регламентом часу – тому тепер парламент повертається до режиму "години запитань до уряду", передбаченої регламентом, з заготовленими запитаннями.

Олена Рощенко, УП
Теми: Верховна Рада Кабінет міністрів Гончарук Скалецька коронавірус


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