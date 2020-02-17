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Звіт уряду Рада планує заслухати у п’ятницю

Понеділок, 17 лютого 2020, 10:28
Звіт уряду Рада планує заслухати у п’ятницю

Верховна Рада планує у п’ятницю, 21 лютого, заслухати звіт Кабінет міністрів Олексія Гончарука, а також заслухати міністра охорони здоров’я Зоряну Скалецьку щодо коронавірусу.

Джерело: голова Верховної Ради Дмитро Разумков на погоджувальній раді парламенту в понеділок

Пряма мова: "Надійшов звіт уряду. Він уже повинен бути на сайті Верховної Ради чи найближчим часом він там з’явиться. Комітети будуть його розглядати, я пропонував би, щоб це відбулося у середу.

Оскільки постанови як такої не може бути, бо є програма уряду затверджена (і в Кабміну є імунітет на рік – ред.) – і проголосувати або позитивний, або негативний висновок щодо роботи уряду ми зараз не можемо, –  є пропозиція наступна: щоб комітети в середу розглянули на своїх засіданнях, щоб ми у п’ятницю мали можливість заслухати  уряд замість години запитань до уряду

Я би пропонував наступний алгоритм роботи: 20 хвилин – виступ прем’єр-міністра, 40 хвилин – запитання-відповіді.

І я знаю, що колеги ще будуть звертатися з пропозицією  заслухати міністра охорони здоров’я з приводу ситуації, пов’язаної за коронавірусом. Тому, якщо не буде заперечень, (пропоную) додати ще до пів години часу замість "різного", щоб заслухати міністра Скалецьку. Пропонується 20 хвилин на доповідь і 20 хвилин на запитання-відповіді".

Деталі: На прохання Ірини Геращенко розділити запитання від фракцій та запитання від депутатів спікер відповів, що на останньому пленарному засіданні "три фракції влаштували демарш", вимагаючи задати запитання за межами відведеного регламентом часу – тому тепер парламент повертається до режиму "години запитань до уряду", передбаченої регламентом, із заготовленими запитаннями.

Один із лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабинович нагадав, що за 228 статтею регламенту письмово звіт уряду подається депутатам не пізніше, як за 15 днів до розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради, а депутати його досі не мають.

З огляду на це Разумков запитав, чи пропонує ОПЗЖ відкласти звіт уряду на 6 березня.

"6-те чи 21-ше?", – спитав спікер. Більшість фракцій підтримали заслухати звіт уряду 21 лютого

Отже, з 10-ї до 11-ї цієї п'ятниці буде звіт уряду, і ще до 30 хвилин – доповідь Скалецької.

Цьому передувало: 4 лютого Володимир Зеленський в Офісі президента слухав  доповідь прем'єра Олексія Гончарука. Повний звіт уряду мав надійти голові держави 14 лютого.

Читайте також: ПереЗЕвантаження. Як Зеленський готується змінити уряд Гончарука

Олена Рощенко, УП, оновлено

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадаКабінет міністрівГончарукСкалецькакоронавірус
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