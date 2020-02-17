Отчет правительства Рада планирует заслушать в пятницу

Верховная Рада планирует в пятницу, 21 февраля, заслушать отчет Кабинет министров Алексея Гончарука, а также заслушать министра здравоохранения Зоряну Скалецкую относительно коронавируса.

Источник: глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на согласительном совете парламента в понедельник

Прямая речь: "Поступил отчет правительства. Он уже должен быть на сайте Верховной Рады или в ближайшее время он там появится. Комитеты будут его рассматривать, я предложил бы, чтобы это произошло в среду.

Поскольку постановления как такового не может быть, потому что есть утвержденная программа правительства – и проголосовать будь то позитивный, будь то негативный вывод по работе правительства мы сейчас не можем, – есть следующее предложение: чтобы комитеты в среду рассмотрели на своих заседаниях, чтобы мы в пятницу могли заслушать правительство вместо часа вопросов к правительству.

Я бы предлагал следующий алгоритм работы: 20 минут – выступление премьер-министра, 40 минут – вопросы-ответы.

И я знаю, что коллеги еще будут обращаться с предложением заслушать министра здравоохранения по поводу ситуации, связанной с коронавирусом. Поэтому, если не будет возражений, (предлагаю) добавить еще до получаса времени вместо "разного", чтобы заслушать министра Скалецкую. Предлагается 20 минут на доклад и 20 минут на вопросы-ответы".

Детали: На просьбу Ирины Геращенко разделить вопросы от фракций и вопросы от депутатов спикер ответил, что на последнем пленарном заседании "три фракции устроили демарш", требуя задать вопросы вне отведенного регламентом времени – поэтому теперь парламент возвращается к режиму "часа вопросов к правительству", предусмотренному регламентом, с заготовленными вопросами.

Этому предшествовало: 4 февраля Владимир Зеленский в Офисе президента слушал доклад премьера Алексея Гончарука. Полный отчет правительства должен был попасть к главе государства 14 февраля.

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