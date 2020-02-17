Головним по спорту в Україні стане каратист

У конкурсі на посаду голови новоствореного Державного агентства спорту переміг президент Української федерації карате Сергій Левчук.

Джерело: повідомлення міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського на його telegram-каналі і Української федерації карате у Facebook

Деталі: За словами міністра, незабаром має з'явитися Державне агентство спорту. У конкурсі на посаду його голови взяли участь 27 кандидатів. Переможцем визнано Сергія Левчука.

На сторінці федерації зазначається, що її очільник Левчук побудував "одну з найуспішніших спортивних федерацій та вивів карате України на Олімпійські Ігри в Токіо 2020".

Бородянський окреслив головні завдання нового керівника:

якісна підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо;

реформа спорту;

підготовка та проведення чемпіонатів Європи з художньої гімнастики та бадмінтону, що пройдуть 2020 року в Києві;

забезпечення якісної та прозорої роботи Укрспортзабезпечення та системи закупівлі спортивного інвентарю;

будівництво сучасної спортивної інфраструктури для збільшення кількості міжнародних змагань та людей, що займаються фізичною активністю;

будівництво нових об’єктів спортивної інфраструктури Олімпійського навчально-спортивного центру "Конча-Заспа";

створення та функціонування системи змагань шкільних та студентських ліг;

реалізація проекту "гроші ходять за дитиною" в ДЮСШа з пілотом в Маріуполі;

діджиталізація спортивної сфери: створення єдиних електронних реєстрів спортивних змагань, тренерів, спортсменів та спортивних об'єктів.

Читайте також "ПереЗЕвантаження. Як Зеленський готується змінити уряд Гончарука"

Передісторія: Раніше в Офісі президента хотіли розділити Міністерство культури, молоді та спорту України на два окремих відомства – міністерство культури та міністерство молоді і спорту. Розглядався навіть варіант запропонувати посаду спортивного міністра ексголкіперу київського "Динамо" і збірної України Олександру Шовковському.