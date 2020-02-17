Главным по спорту в Украине станет каратист

2944 просмотра
Понедельник, 17 февраля 2020, 14:33

В конкурсе на должность председателя создаваемого Государственного агентства спорта победил президент Украинской федерации каратэ Сергей Левчук.

Источник: сообщение министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского в Telegram и Украинской федерации каратэ в Facebook

Детали: По словам министра, вскоре должно появиться Государственное агентство спорта. В конкурсе на должность его главы приняли участие 27 кандидатов. Победителем признан Сергей Левчук.

На странице федерации отмечается, что ее глава Левчук построил "одну из самых успешных спортивных федераций и вывел каратэ Украины на Олимпийские Игры в Токио 2020".

Бородянский очертил главные задачи нового руководителя:

  • качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио;
  • реформа спорта;
  • подготовка и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону, которые пройдут в 2020 году в Киеве;
  • обеспечение качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря;
  • строительство современной спортивной инфраструктуры для увеличения количества международных соревнований и людей, занимающихся физической активностью;
  • строительство новых объектов спортивной инфраструктуры Олимпийского учебно-спортивного центра "Конча-Заспа";
  • создание и функционирование системы соревнований школьных и студенческих лиг;
  • реализация проекта "деньги ходят за ребенком" в ДЮСШ с пилотом в Мариуполе;
  • диджитализация спортивной сферы: создание единых электронных реестров спортивных соревнований, тренеров, спортсменов и спортивных объектов.

Читайте также "ПереЗЕгрузка. Как Зеленский готовится сменить правительство Гончарука"

Предыстория: Ранее в Офисе президента хотели разделить Министерство культуры, молодежи и спорта Украины на два отдельных ведомства - министерство культуры и министерство молодежи и спорта. Рассматривался даже вариант предложить должность спортивного министра экс-голкиперу киевского "Динамо" и сборной Украины Александру Шовковскому.

Украинская правда
Темы: спорт


powered by lun.ua
Материалы по теме
Российских биатлонистов дисквалифицировали за допинг, РФ лишили "золота" Олимпиады 15 февраля 2020, 20:33
Украинка победила россиянку и стала чемпионкой Европы по борьбе 15 февраля 2020, 02:33
Украинец стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе 12 февраля 2020, 01:22
Все новости
Главные новости
"Психанул": экс-советник Порошенко извинился за "ублюдков" в адрес военных
Зима в Киеве бьет новые температурные рекорды
Экс-советник Порошенко назвал военных "ублюдками", "Слуга народа" хочет наказания
Разумков вычитал нардепов за кофе, еду и смартфоны на работе
Все новости
Фотопроект

18 пар глаз, от которых невозможно оторвать взгляд

Фото

Как выглядели в молодости звезды, которых мы привыкли видеть в зрелом возрасте

исследование

Смертность ребенка в домашних родах может расти в 4 раза

Поиск по сайту
Архив
Весь архів