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Главным по спорту в Украине станет каратист

Понедельник, 17 февраля 2020, 13:33
Главным по спорту в Украине станет каратист

В конкурсе на должность председателя создаваемого Государственного агентства спорта победил президент Украинской федерации каратэ Сергей Левчук.

Источник: сообщение министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского в Telegram и Украинской федерации каратэ в Facebook

Детали: По словам министра, вскоре должно появиться Государственное агентство спорта. В конкурсе на должность его главы приняли участие 27 кандидатов. Победителем признан Сергей Левчук.

На странице федерации отмечается, что ее глава Левчук построил "одну из самых успешных спортивных федераций и вывел каратэ Украины на Олимпийские Игры в Токио 2020".

Бородянский очертил главные задачи нового руководителя:

  • качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио;
  • реформа спорта;
  • подготовка и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону, которые пройдут в 2020 году в Киеве;
  • обеспечение качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря;
  • строительство современной спортивной инфраструктуры для увеличения количества международных соревнований и людей, занимающихся физической активностью;
  • строительство новых объектов спортивной инфраструктуры Олимпийского учебно-спортивного центра "Конча-Заспа";
  • создание и функционирование системы соревнований школьных и студенческих лиг;
  • реализация проекта "деньги ходят за ребенком" в ДЮСШ с пилотом в Мариуполе;
  • диджитализация спортивной сферы: создание единых электронных реестров спортивных соревнований, тренеров, спортсменов и спортивных объектов.

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Предыстория: Ранее в Офисе президента хотели разделить Министерство культуры, молодежи и спорта Украины на два отдельных ведомства - министерство культуры и министерство молодежи и спорта. Рассматривался даже вариант предложить должность спортивного министра экс-голкиперу киевского "Динамо" и сборной Украины Александру Шовковскому.

Украинская правда
Темы: спорт
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