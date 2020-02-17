Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Іслямов заперечує участь у добробаті арештованого ФСБ кримчанина

Понеділок, 17 лютого 2020, 13:41
Іслямов заперечує участь у добробаті арештованого ФСБ кримчанина

У кримськотатарському батальйоні імені Номана Челебіджихана не знають затриманого і заарештованого в окупованому Криму російськими силовиками жителя Чорноморського району.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на коментар голови громадської організації "Аскер" Ленура Іслямова.

Пряма мова: "Я не знаю, хто це такий. Йому 61 рік, як там представляють. Не було у нас і бути не може таких людей, які старші 60 років. Я уявити собі цього не можу. Путін формує якийсь черговий обмінний фонд. Одних випускає, інших затримує.

Деталі: Іслямов підкреслив, що всі, хто заявляють, що готові звільняти окуповані території, для російської влади є ворогами і вони будуть заарештовувати всіх, кого вважатимуть за потрібне, щоб тиснути на Україну і кримських татар.

Він додав, що не знає затриманого в Криму, але "дуже співчуває" і вважає, що від таких звинувачень і затримань ФСБ ніхто не застрахований на півострові.

Що було раніше: Федеральна служба безпеки РФ, яка незаконно знаходиться в окупованому Росією Криму, заявила про затримання кримчанина, який нібито є учасником кримськотатарського добровольчого батальйону ім. Номана Челебіджихана.

Зараз незаконно затриманий громадянин поміщений під варту.

Нагадаємо:

  • У серпні російські окупанти в Криму засудили до 10 років в'язниці кримського татарина Ділявера Гафарова за нібито участь в добровільному батальйоні.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: