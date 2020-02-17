Іслямов заперечує участь у добробаті арештованого ФСБ кримчанина

У кримськотатарському батальйоні імені Номана Челебіджихана не знають затриманого і заарештованого в окупованому Криму російськими силовиками жителя Чорноморського району.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на коментар голови громадської організації "Аскер" Ленура Іслямова.

Пряма мова: "Я не знаю, хто це такий. Йому 61 рік, як там представляють. Не було у нас і бути не може таких людей, які старші 60 років. Я уявити собі цього не можу. Путін формує якийсь черговий обмінний фонд. Одних випускає, інших затримує.

Деталі: Іслямов підкреслив, що всі, хто заявляють, що готові звільняти окуповані території, для російської влади є ворогами і вони будуть заарештовувати всіх, кого вважатимуть за потрібне, щоб тиснути на Україну і кримських татар.

Він додав, що не знає затриманого в Криму, але "дуже співчуває" і вважає, що від таких звинувачень і затримань ФСБ ніхто не застрахований на півострові.

Що було раніше: Федеральна служба безпеки РФ, яка незаконно знаходиться в окупованому Росією Криму, заявила про затримання кримчанина, який нібито є учасником кримськотатарського добровольчого батальйону ім. Номана Челебіджихана.

Зараз незаконно затриманий громадянин поміщений під варту.

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