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Ислямов отрицает участие в добробате арестованного ФСБ кримчанина

Понедельник, 17 февраля 2020, 13:41
Ислямов отрицает участие в добробате арестованного ФСБ кримчанина

В крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана не знают задержанного и арестованного в оккупированном Крыму российскими силовиками жителя Черноморского района.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на комментарий главы общественной организации "Аскер" Ленура Ислямова.

Прямая речь: "Я не знаю, кто это такой. Ему 61 год, как там представляют. Не было у нас и быть не может таких людей, которые старше 60 лет. Я представить себе этого не могу. Путин формирует какой-то очередной обменный фонд. Одних выпускает, других задерживает.

Детали: Ислямов подчеркнул, что все, кто заявляют, что готовы освобождать оккупированные территории, для российских властей являются врагами и они будут арестовывать всех, кого посчитают нужным, чтобы давить на Украину и крымских татар.

Он добавил, что не знает задержанного в Крыму, но "очень сочувствует" и считает, что от таких обвинений и задержаний ФСБ никто не застрахован на полуострове.

Что было раньше: Незаконно находящаяся в оккупированном Россией Крыму Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании крымчанина, который якобы является участником крымскотатарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана.

Сейчас незаконно задержанный гражданин заключен под стражу.

Напомним: 

  • В августе российские оккупанты в Крыму приговорили к 10 годам тюрьмы крымского татарина Дилявера Гафарова за якобы участие в добровольческом батальоне.

"Украинская правда" в Threads

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