Поліцейського, який скоїв смертельну ДТП в Броварах, звільнили і посадили в ізолятор

Поліцейського, який збив двох людей у Броварах, звільнено з лав Національної поліції України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Джерело: пресслужба МВС

Дослівно: "За порушення службової дисципліни, скоєння ДТП з тяжкими наслідками, керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння та ненадання першої медичної допомоги потерпілій особі, сьогодні, 17 лютого, за наказом начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова працівника полку поліції особливого призначення звільнено з НПУ".

Деталі: Досудове розслідування ДТП проводить Державне бюро розслідувань, запобіжний захід правопорушнику обере суд.

Що було раніше: 16 лютого у Броварах Київської області працівник поліції скоїв наїзд на двох людей на пішохідному переході.

Після скоєння ДТП, за словами очевидців, водій на авто намагався втекти з місця події.

Внаслідок наїзду 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці пригоди. Ще одного 31-річного чоловіка з травмами доправлено до лікарні.