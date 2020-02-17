Полицейского, который совершил смертельное ДТП в Броварах, уволили и посадили в изолятор

Полицейского, сбившего двух человек в Броварах, уволили из рядов Национальной полиции Украины. Он находится в изоляторе временного содержания.

Источник: пресс-служба МВД

Дословно: "За нарушение служебной дисциплины, совершения ДТП с тяжелыми последствиями, управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения и непредоставление первой медицинской помощи потерпевшему, сегодня, 17 февраля, по приказу начальника полиции Киевской области Андрея Небитова сотрудник полка полиции особого назначения уволен из НПУ".

Детали: Досудебное расследование ДТП проводит Государственное бюро расследований, меру пресечения правонарушителю выберет суд.

Что было раньше: 16 февраля в Броварах Киевской области сотрудник полиции совершил наезд на двух человек на пешеходном переходе.

После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель авто пытался скрыться с места происшествия.

В результате наезда 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще один, 31-летний мужчина, с травмами доставлен в больницу.