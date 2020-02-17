Киянин отримав 9 років тюрми за гранату, кинуту в поліцейських

Киянина засудили до 9 років позбавлення волі за замах на вбивство двох поліцейських.

Джерело: столична прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Деталі: Деснянський районний суд оголосив обвинувальний вирок – 9 років позбавлення волі – 31-річному чоловіку, який в ніч на 15 березня 2018 року намагався підірвати гранатою двох поліцейських під час виконання ними службових обов’язків.

Пряма мова Максимець: "Це була вкрай небезпечна ситуація, яка реально загрожувала життю поліцейських. Коли обвинувачений кинув їм під ноги гранату, вони миттєво зреагували та відбігли за зупинку громадського транспорту. І це їх врятувало.

Обвинувачений з моменту затримання перебуває під вартою. Вини своєї не визнав, і показів ніяких не надавав. Під час обшуку за місцем його проживання також вилучили значну кількість боєприпасів".

Що передувало: 15 березня о пів на четверту ранку в Деснянському районі столиці на проспекті Маяковського наряд патрульної поліції зупинив для перевірки перехожого, який викликав підозру. Чоловік змінив напрям руху, щоб уникнути зустрічі з поліцейськими.

Під час перевірки документів і поверхового огляду у чоловіка виявили речовину схожу на наркотичну. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Далі, коли продовжили огляд, чоловік вихопив гранату і кинув під ноги поліцейським.