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Киевлянин получил 9 лет тюрьмы за гранату, брошенную в полицейских

Понедельник, 17 февраля 2020, 16:00
Киевлянин получил 9 лет тюрьмы за гранату, брошенную в полицейских

Киевлянина приговорили к 9 годам лишения свободы за покушение на убийство двух полицейских.

Источник: столичная прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Детали: Деснянский районный суд объявил обвинительный приговор - 9 лет лишения свободы - 31-летнему мужчине, который в ночь на 15 марта 2018 года пытался взорвать гранатой двух полицейских при исполнении ими служебных обязанностей.

Прямая речь Максимец: "Это была очень опасная ситуация, которая реально угрожала жизни полицейских. Когда обвиняемый бросил им под ноги гранату, они мгновенно среагировали и отбежали за остановку общественного транспорта. И это их спасло.

Обвиняемый с момента задержания находится под стражей. Вины своей не признал, и показаний никаких не давал. Во время обыска по месту его жительства также изъяли значительное количество боеприпасов".

Что было ранее: 15 марта в половине четвертого утра в Деснянском районе столицы на проспекте Маяковского наряд патрульной полиции остановил для проверки прохожего, который вызвал подозрение. Мужчина изменил направление движения, чтобы избежать встречи с полицейскими.

Во время проверки документов и поверхностного осмотра у мужчины обнаружили вещество похожее на наркотическое. Патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Когда они продолжили осмотр, мужчина выхватил гранату и бросил под ноги полицейским.

Украинская правда
Темы: криминалКиев
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