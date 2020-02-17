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Уряд думає про передачу приватним інвесторам державних університетів та лікарень

Понеділок, 17 лютого 2020, 16:42
Уряд думає про передачу приватним інвесторам державних університетів та лікарень

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вважають, що у майбутньому держава зможе передавати у концесію (в управління приватним інвесторам) державні університети та лікарні.

Джерело: Громадське з посиланням на міністра розвитку економіки Тимофія Милованова під час презентації стратегії економічного зростання

Пряма мова: "По концесії, я зазначив, що у нас є пакети портів, аеропортів та вокзалів. У майбутньому, я думаю, можливо говорити і про лікарні, і про університети".

Деталі: За його словами, передача об'єктів соціальної та освітньої інфраструктури у приватні руки залежатиме, перш за все, від конкретних умов та стратегічних завдань.

Що було раніше: Наразі держава передає у концесію переважно інфраструктурні об'єкти.

24 січня переможцем концесійного конкурсу в порту "Ольвія" стала компанія QTerminals з Катару, у розвиток порту упродовж 5 років інвестують 3,4 млрд гривень.

21 січня "Рисоіл-Херсон" переміг в конкурсі на концесію Херсонського порту, який тривав з 12 вересня 2019-го року, компанія інвестує у порт близько 300 мільйонів гривень (інвестиційні зобов'язання).

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівМилованов
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