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В Кабмине думают о передаче частным инвесторам государственных университетов и больниц

Понедельник, 17 февраля 2020, 16:42
В Кабмине думают о передаче частным инвесторам государственных университетов и больниц

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства считают, что в будущем государство сможет передавать в концессию (в управление частным инвесторам) государственные университеты и больницы.

Источник: Громадське со ссылкой на министра развития экономики Тимофея Милованова во время презентации стратегии экономического роста

Прямая речь: "По концессии, я отметил, что у нас есть пакеты портов, аэропортов и вокзалов. В будущем, я думаю, возможно говорить и о больницах, и об университетах".

Детали: По его словам, передача объектов социальной и образовательной инфраструктуры в частные руки будет зависеть, прежде всего, от конкретных условий и стратегических задач.

Что было раньше: Сейчас государство передает в концессию преимущественно инфраструктурные объекты.

24 января победителем концессионного конкурса в порту "Ольвия" стала компания QTerminals из Катара, в развитие порта в течение 5 лет инвестируют 3,4 млрд гривен.

21 января "Рисоил-Херсон" победил в конкурсе на концессию Херсонского порта, который продолжался с 12 сентября 2019-го года, компания инвестирует в порт около 300 миллионов гривень (инвестиционные обязательства).

Темы: Кабинет министровМилованов
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