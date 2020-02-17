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На Донбасі бойовики стріляли із заборонених мінометів

Понеділок, 17 лютого 2020, 17:49
На Донбасі бойовики стріляли із заборонених мінометів

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів".

Деталі: Зокрема п’ять обстрілів по позиціях ООС противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • поруч з населеним пунктом Гнутове – зі станкового протитанкового гранатомету - 12 пострілів, а також противник вів вогонь із великокаліберного кулемету;
  • неподалік Павлополя – з міномету калібру 82 мм – 7 мін;
  • поблизу Пісків - з автоматичних станкових гранатометів;
  • у районі Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету – 8 пострілів та великокаліберного кулемету;
  • поруч з Березовим – зі станкового протитанкового гранатомету – 8 пострілів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв захисників Оріхового, випустивши по позиціях Об'єднаних сил 3 мін зі 120-мм міномету, 4 міни з міномету калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичного станкового гранатомету.

Зазначається, що 17 лютого внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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