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На Донбассе боевики стреляли из запрещенных минометов

Понедельник, 17 февраля 2020, 17:49
На Донбассе боевики стреляли из запрещенных минометов

В течение нынешних суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов".

Детали: В частности пять обстрелов по позициям ООС противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід":

  • рядом с населенным пунктом Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета;
  • неподалеку Павлополя – из миномета калибра 82 мм – 7 мин;
  • вблизи Песков – из автоматических станковых гранатометов;
  • в районе Водяного – из станкового противотанкового гранатомета – 8 выстрелов и крупнокалиберного пулемета;
  • рядом с Березовым – из станкового противотанкового гранатомета – 8 выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" противник дважды обстрелял защитников Орехово, выпустив по позициям Объединенных сил 3 мин из 120-мм миномета, 4 мины из миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматического станкового гранатомета.

Отмечается, что 17 февраля в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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