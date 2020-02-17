У Раду подали закон про подолання наслідків російської агресії

Проєкт закону, створений у співавторстві представників фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос", передбачає створення Національного агентства з питань подолання наслідків збройної агресії РФ.

Джерело: законопроєкт №3057

Текст законопроєкту: "Утворити Національне агентство…, визначити функції та повноваження, серед яких:

забезпечення підготовки консолідованої претензії України, як держави, що зазнала збройної агресії, до Російської Федерації, як держави, що вчинила збройну агресію щодо України;

визначення загального обсягу шкоди, збитків, видів і форми матеріальної та нематеріальної відповідальності Російської Федерації за збройну агресію проти України".

Деталі: У документі йдеться про формування правової позиції "в умовах офіційного заперечення Росією участі її Збройних Сил в агресії проти України".

У консолідованій претензії Україна має довести, що у збройній агресії "беруть пряму участь не лише регулярні підрозділи Збройних сил РФ, а й іррегулярні сили та формування найманців, контрольовані та фінансовані РФ".

Україна також має довести, що "в анексованому Криму російська цивільна адміністрація та контингент Збройних сил РФ є окупаційною адміністрацією та окупаційними військами, а в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей функції окупаційної адміністрації виконують структури квазідержавних колаборантських утворень "ДНР" та "ЛНР", створені російськими спецслужбами…"

Щоб визначити масштаби шкоди, обсяг і форми відшкодування збитків, Нацагентство приділятиме особливу увагу воєнним злочинам та злочинам проти людяності, вчиненим вищим політичним керівництвом, військовим командуванням та особовим складом Збройних Сил РФ.

Консолідована претензія стане "інструментом спростування тверджень російської влади і пропаганди про те, що події на сході України є внутрішнім конфліктом", "забезпечуватиме єдність зовнішньополітичного курсу держави, посилить її позиції в переговорах із західними партнерами та міжнародними фінансовими інституціями".

Що передувало: У Кремлі продовжують "радити" Києву домовлятися з "керівництвом невизнаних республік".