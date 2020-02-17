В Раде появился закон о преодолении последствий российской агрессии

Проект закона, созданный в соавторстве представителей фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос", предусматривает создание Национального агентства по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии РФ.

Источник: законопроект №3057

Текст законопроекта: "Создать Национальное агентство..., определить функции и полномочия, среди которых:

обеспечение подготовки консолидированной претензии Украины как государства, подвергшегося вооруженной агрессии, к Российской Федерации как государства, совершившего вооруженную агрессию в отношении Украины;

определение общего объема ущерба, убытков, видов и формы материальной и нематериальной ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины".

Детали: В документе говорится о формировании правовой позиции "в условиях официального отрицания Россией участия ее Вооруженных Сил в агрессии против Украины".

В консолидированной претензии Украина должна доказать, что в вооруженной агрессии "принимают непосредственное участие не только регулярные подразделения Вооруженных сил РФ, но и нерегулярные силы и формирования наемников, контролируемые и финансируемые РФ".

Украина также должна доказать, что "в аннексированном Крыму российская администрация и контингент Вооруженных сил РФ является оккупационной администрацией и оккупационными войсками, а во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей функции оккупационной администрации выполняют структуры квазигосударственных коллаборационистских образований "ДНР" и "ЛНР", созданные российскими спецслужбами..."

Чтобы определить масштаб ущерба, объем и формы возмещения убытков, Нацагентство будет уделять особое внимание военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершенным высшим политическим руководством, военным командованием и личным составом Вооруженных Сил РФ.

Консолидированная претензия станет "инструментом опровержения утверждений российской власти и пропаганды о том, что события на востоке Украины являются внутренним конфликтом", "обеспечит единство внешнеполитического курса государства, усилит его позиции в переговорах с западными партнерами и международными финансовыми институтами".

Что предшествовало: В Кремле продолжают "советовать" Киеву договариваться с "руководством непризнанных республик".