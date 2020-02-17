Кремль відправив Зеленського з ідеєю патрулів до бойовиків

У Кремлі заявили, що Києву потрібно домовлятися з "керівництвом невизнаних республік" з приводу питання спільного патрулювання кордону України та Росії.

Джерело: прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков на брифінгу, кореспондент УНІАН у РФ

Пряма мова Пєскова: "Це нова ініціатива. Для того, щоб цю ініціативу розглядати, потрібно брати до уваги думку керівництва невизнаних республік. Щоб розуміти позицію керівництва невизнаних республік, із ними потрібно розмовляти.

Наскільки ми розуміємо, першоджерело, тобто, Київ – автор цієї ініціативи – як і раніше, не проявляє готовність починати діалог із представниками невизнаних республік Донбасу".

Деталі: Російські чиновники традиційно не визнають себе стороною конфлікту на сході України і говорять про те, що українська сторона має вести прямі переговори безпосередньо з лідерами так званих "ДНР" та "ЛНР" (тобто окремих районів Донецької й Луганської областей, які зараз не підконтрольні Києву).

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Передісторія:

15 лютого під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада хотіла б восени провести місцеві вибори на території всієї держави, включаючи тимчасово окуповані території Донбасу.

В ході виступу на "Українському ланчі" в рамках Мюнхенської конференції Зеленський запропонував, щоб безпеку на тимчасово окупованих територіях під час підготовки до місцевих виборів забезпечували спільні патрулі у складі українців, "представників" окупованих територій і спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Передісторія: