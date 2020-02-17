Москва не вірить у Нормандський саміт у квітні: "немає прогресу на жодному напрямку"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сумнівається щодо нормандського саміту в квітні: Київ, мовляв, не дотримується жодної з домовленостей досягнутих на зустрічі 9 грудня в Парижі.

Джерело: МЗС РФ

Дослівно: "Ми досі не спостерігаємо прогресу на жодному напрямку. Розведення сил і засобів гальмується Києвом...

Не бачимо також руху в тому, що стосується зобов'язання України, взятого на себе в Парижі, про включення "формули Штайнмаєра" в українське законодавство і про рішення всіх аспектів правового статусу Донбасу в законодавстві України на постійній основі.

Тому заяви наших колег по "нормандського формату" про квітень як дату скликання саміту – це лише їхні побажання, ідеї, які вони висловлюють вголос, не більше".

Деталі: За словами Лаврова, також "немає великого прогресу у взаємодії по розмінуванню". Українська влада, мовляв, не хоче, "як за колишнього президента Петра Порошенка, так і за нинішнього – Володимира Зеленського, виконувати вимоги Мінських домовленостей стосовно налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом".

Що передувало: Лавров заявив, що Європейський Союз дарма зберігає ув'язку перспектив взаємодії з РФ з врегулюванням конфлікту на сході України, тоді як міг би розширити економічну взаємодію.