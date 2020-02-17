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Москва не верит в Нормандский саммит в апреле: "нет прогресса ни на одном из направлений"

Понедельник, 17 февраля 2020, 19:37
Москва не верит в Нормандский саммит в апреле: нет прогресса ни на одном из направлений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнения по поводу проведения Нормандского саммита в апреле: Киев якобы не соблюдает ни одной из достигнутых договоренностей на встрече в Париже 2019.

Источник: МИД РФ

Дословно: "Пока мы не наблюдаем прогресса ни на одном из направлений. Разведение сил и средств тормозится Киевом...

Не видим также никакого движения в том, что касается обязательства Украины, взятого на себя в Париже, о включении "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и о решении всех аспектов правового статуса Донбасса в законодательстве Украины на постоянной основе. 

Поэтому заявления наших коллег по "нормандскому формату" об апреле как дате созыва саммита – это их пожелания, идеи, которые они высказывают вслух, не более того".

Детали: По словам Лаврова, также "нет большого прогресса во взаимодействии по разминированию". Украинские власти якобы не желают, "как при бывшем президенте П.А.Порошенко, так и сейчас при В.А.Зеленском, выполнять требования Минских договоренностей о налаживании прямого диалога с Донецком и Луганском".

Что предшествовало: Лавров заявил, что Европейский Союз зря видит связь перспектив взаимодействия с РФ с урегулированием конфликта на востоке Украины – вместо этого мог бы расширить экономическое взаимодействие.

Украинская правда
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