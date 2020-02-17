Троє дітей провалилися під лід на Харківщині
У місті Лозова Харківської області троє підлітків 2007 року народження провалилися на ставку під лід.
Джерело: ДСНС
Деталі: Рятувальники отримали повідомлення 17 лютого о 19:35.
Двоє дітей потонули, одного вдалося врятувати. Він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.
Тіла загиблих підлітків витягли зі ставка.
Що передувало: 9 лютого двоє хлопчиків та дівчинка 2014 року народження провалилися під кригу у Запорізькому районі Запорізької області.