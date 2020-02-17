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Троє дітей провалилися під лід на Харківщині

Понеділок, 17 лютого 2020, 21:25
Троє дітей провалилися під лід на Харківщині

У місті Лозова Харківської області троє підлітків 2007 року народження провалилися на ставку під лід.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники отримали повідомлення 17 лютого о 19:35.

Двоє дітей потонули, одного вдалося врятувати. Він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Тіла загиблих підлітків витягли зі ставка. 

Що передувало: 9 лютого двоє хлопчиків та дівчинка 2014 року народження провалилися під кригу у Запорізькому районі Запорізької області.

Українська правда

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Теми: ДСНСдітивода
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