Троє дітей провалилися під лід на Харківщині

У місті Лозова Харківської області троє підлітків 2007 року народження провалилися на ставку під лід.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники отримали повідомлення 17 лютого о 19:35.

Двоє дітей потонули, одного вдалося врятувати. Він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Тіла загиблих підлітків витягли зі ставка.

Що передувало: 9 лютого двоє хлопчиків та дівчинка 2014 року народження провалилися під кригу у Запорізькому районі Запорізької області.