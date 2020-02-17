Трое детей провалились под лед в Харьковской области

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Понедельник, 17 февраля 2020, 22:25

В городе Лозовая Харьковской области трое подростков 2007 года рождения провалились на пруду под лед.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели получили сообщение 17 февраля в 19:35.

Двое детей утонули, одного удалось спасти. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Тела погибших подростков вытащили из пруда.

Что предшествовало: 9 февраля два мальчика и девочка 2014 года рождения провалились под лед в Запорожском районе Запорожской области.

Украинская правда
Темы: ГСЧС дети вода


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