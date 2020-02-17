Трое детей провалились под лед в Харьковской области
Понедельник, 17 февраля 2020, 21:25
В городе Лозовая Харьковской области трое подростков 2007 года рождения провалились на пруду под лед.
Источник: ГСЧС
Детали: Спасатели получили сообщение 17 февраля в 19:35.
Двое детей утонули, одного удалось спасти. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Тела погибших подростков вытащили из пруда.
Что предшествовало: 9 февраля два мальчика и девочка 2014 года рождения провалились под лед в Запорожском районе Запорожской области.
Украинская правда