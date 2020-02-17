Понад 300 пасажирів перевезли з зараженого лайнера на військові бази США

Американців, евакуйованих з круїзного лайнера в Японії, доставлять на військові бази штатів Каліфорнія й Техас на додатковий 14-денний карантин – незалежно від результатів перевірки на коронавірус.

Джерело: NYT

Деталі: За день до евакуації посольство США в Токіо заявило, що жоден заражений пасажир не сяде на чартерний рейс у США.

Однак плани змінилися після того, як 14 пасажирів не пройшли тест на коронавірус під час посадки в автобус, який мав їхати в аеропорт.

Після консультацій з експертами уряд США все-таки дозволив зараженим сісти на літак.

Тепер усіх евакуйованих пасажирів, включно з тими, у кого немає вірусу, помістять на додатковий 14-денний карантин на військових базах США.

З урахуванням 14 заражених пасажирів з Японії кількість підтверджених випадків коронавірусу у США становить 29 осіб.

Що передувало: МОЗ Японії у понеділок, 17 лютого, заявило, що на круїзному лайнері підтверджено ще 99 випадків захворювання на коронавірус. Загальне число випадків зараження на лайнері – 454.

Передісторія:

5 лютого стало відомо про спалах нового коронавірусу (2019-nCoV) на круїзному лайнері Diamond Princess з 3700 людьми з 56 країн.

На борту перебувають 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу. Підхопили коронавірус двоє українців.

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