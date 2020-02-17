Более 300 пассажиров перевезли с зараженного лайнера на военные базы США

Американцев, эвакуированных с круизного лайнера в Японии, доставят на военные базы штатов Калифорния и Техас на дополнительный 14-дневный карантин – независимо от результатов проверки на коронавирус.

Источник: NYT

Детали: За день до эвакуации посольство США в Токио заявило, что ни один зараженный пассажир не сядет на чартерный рейс в США.

Однако планы изменились после того, как 14 пассажиров не прошли тест на коронавирус при посадке в автобус, который должен был ехать в аэропорт.

После консультаций с экспертами правительство США все-таки позволило зараженным сесть на самолет.

Теперь всех эвакуированных пассажиров, включая тех, у кого нет вируса, поместят на дополнительный 14-дневный карантин на военных базах США.

С учетом 14 зараженных пассажиров из Японии число подтвержденных случаев коронавируса в США составляет 29 человек.

Что было ранее: Минздрав Японии в понедельник, 17 февраля, заявил, что на круизном лайнере подтверждено еще 99 случаев заболевания коронавирусом, в результате чего общее число случаев достигло 454.

Предыстория:

5 февраля стало известно вспышке нового коронавируса (2019-nCoV) на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран.

На борту находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа. Подхватили коронавирус двое украинцев.

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