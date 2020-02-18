Міністр МЗС про "12 кроків" Мюнхену: Розберемося зі своєю ідентичністю самі

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Вівторок, 18 лютого 2020, 02:49

Міністр МЗС Вадим Пристайко відповів авторам скандального мюнхенського плану примирення України та Росії. Дипломат вважає, що це справа України розбиратись зі власною національною ідентичністю, про що висловились автори документу

Джерело: Пристайко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "І те, що вишибає нас всіх, це останній пункт, що Україна має розпочати пошук своєї ідентичності. Ну дякую дуже, ми розберемось, чи треба нам це робити. 

Деталі: За словами очільника МЗС, це вже не перший план, який пропонується Україні для вирішення ситуації на Донбасі та з анексованим Росією Кримом. Іноді це дійсно щирі наміри допомогти Україні, іноді – це виконання політичного замовлення. 

Міністр схиляється до того, що "12 кроків"  все ж таки є політичним замовленням.

Він також додав, що опублікований план примирення не враховує багато чого, зокрема реальний стан справ в Україні та міжнародне право, яке вимагає від Росії піти з окупованого Криму та залишити Донбас.

Знати більше: Мюнхенський план капітуляції: 12 ідей про те, як зруйнувати Україну

Передісторія:

  • План "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону" був опублікований на сайті конференції 14 лютого і викликав жорстку критику через його антиукраїнськість. За кілька годин текст плану зник, але пізніше він знову став доступний.
  • Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.
  • У США назвали неприйнятним "мюнхенський план". Міністерство закордонних справ України також заявило про незгоду з ідеями плану. 

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Донбас Крим Україна Росія ОРДЛО


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