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Міністр МЗС про "12 кроків" Мюнхену: Розберемося зі своєю ідентичністю самі

Вівторок, 18 лютого 2020, 01:49
Міністр МЗС про 12 кроків Мюнхену: Розберемося зі своєю ідентичністю самі

Міністр МЗС Вадим Пристайко відповів авторам скандального мюнхенського плану примирення України та Росії. Дипломат вважає, що це справа України розбиратись зі власною національною ідентичністю, про що висловились автори документу

Джерело: Пристайко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "І те, що вишибає нас всіх, це останній пункт, що Україна має розпочати пошук своєї ідентичності. Ну дякую дуже, ми розберемось, чи треба нам це робити."

Деталі: За словами очільника МЗС, це вже не перший план, який пропонується Україні для вирішення ситуації на Донбасі та з анексованим Росією Кримом. Іноді це дійсно щирі наміри допомогти Україні, іноді – це виконання політичного замовлення. 

Міністр схиляється до того, що "12 кроків"  все ж таки є політичним замовленням.

Він також додав, що опублікований план примирення не враховує багато чого, зокрема реальний стан справ в Україні та міжнародне право, яке вимагає від Росії піти з окупованого Криму та залишити Донбас.

Знати більше: Мюнхенський план капітуляції: 12 ідей про те, як зруйнувати Україну

Передісторія:

  • План "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону" був опублікований на сайті конференції 14 лютого і викликав жорстку критику через його антиукраїнськість. За кілька годин текст плану зник, але пізніше він знову став доступний.
  • Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.
  • У США назвали неприйнятним "мюнхенський план". Міністерство закордонних справ України також заявило про незгоду з ідеями плану.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасКримУкраїнаРосіяОРДЛО
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