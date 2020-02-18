Міністр МЗС про "12 кроків" Мюнхену: Розберемося зі своєю ідентичністю самі

Міністр МЗС Вадим Пристайко відповів авторам скандального мюнхенського плану примирення України та Росії. Дипломат вважає, що це справа України розбиратись зі власною національною ідентичністю, про що висловились автори документу

Джерело: Пристайко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "І те, що вишибає нас всіх, це останній пункт, що Україна має розпочати пошук своєї ідентичності. Ну дякую дуже, ми розберемось, чи треба нам це робити."

Деталі: За словами очільника МЗС, це вже не перший план, який пропонується Україні для вирішення ситуації на Донбасі та з анексованим Росією Кримом. Іноді це дійсно щирі наміри допомогти Україні, іноді – це виконання політичного замовлення.

Міністр схиляється до того, що "12 кроків" все ж таки є політичним замовленням.

Він також додав, що опублікований план примирення не враховує багато чого, зокрема реальний стан справ в Україні та міжнародне право, яке вимагає від Росії піти з окупованого Криму та залишити Донбас.

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