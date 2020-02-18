Глава МИД о "12 шагах" Мюнхена: Разберемся со своей идентичностью сами
Глава МИД Вадим Пристайко ответил авторам скандального мюнхенского плана примирения Украины и России. Дипломат считает, что это дело Украины разбираться с собственной национальной идентичностью, о чем высказались авторы документа.
Источник: Пристайко в эфире "Свобода слова" на ICTV
Прямая речь: "И то, что вышибают нас всех, это последний пункт, что Украина должна начать поиск своей идентичности. Ну спасибо большое, мы разберемся, надо ли нам это делать.
Детали: По словам главы МИД, это уже не первый план, который предлагается Украине для решения ситуации на Донбассе и с аннексированным Россией Крымом. Иногда это действительно искренние намерения помочь Украине, иногда - это выполнение политического заказа.
Министр склоняется к тому, что "12 шагов" все же являются политическим заказом.
Он также добавил, что опубликованный план примирения не учитывает многое, в том числе реальное положение дел в Украине и международное право, которое требует от России уйти из оккупированного Крыма и оставить Донбасс.
Узнать больше: Мюнхенский план капитуляции: 12 идей о том, как разрушить Украину
Напомним:
- План из 12 пунктов был опубликован на сайте конференции 14 февраля и вызвал жесткую критику из-за его антиукраинской направленности. Через несколько часов текст плана исчез, но позже стал снова доступен.
- Этот документ, по сути, ставит целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины по Донбассу. Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение между РФ с Евросоюзом. Также планом предусмотрен запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседей Украины, включая Россию.
- В США назвали "мюнхенский план" неприемлемым. Министерство иностранных дел Украины также заявило о несогласии c идеями плана.