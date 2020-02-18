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Глава МИД о "12 шагах" Мюнхена: Разберемся со своей идентичностью сами

Вторник, 18 февраля 2020, 01:49
Глава МИД о 12 шагах Мюнхена: Разберемся со своей идентичностью сами

Глава МИД Вадим Пристайко ответил авторам скандального мюнхенского плана примирения Украины и России. Дипломат считает, что это дело Украины разбираться с собственной национальной идентичностью, о чем высказались авторы документа.

Источник: Пристайко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "И то, что вышибают нас всех, это последний пункт, что Украина должна начать поиск своей идентичности. Ну спасибо большое, мы разберемся, надо ли нам это делать."

Детали: По словам главы МИД, это уже не первый план, который предлагается Украине для решения ситуации на Донбассе и с аннексированным Россией Крымом. Иногда это действительно искренние намерения помочь Украине, иногда - это выполнение политического заказа.

Министр склоняется к тому, что "12 шагов" все же являются политическим заказом.

Он также добавил, что опубликованный план примирения не учитывает многое, в том числе реальное положение дел в Украине и международное право, которое требует от России уйти из оккупированного Крыма и оставить Донбасс.

Узнать больше: Мюнхенский план капитуляции: 12 идей о том, как разрушить Украину

Напомним:

  • План из 12 пунктов был опубликован на сайте конференции 14 февраля и вызвал жесткую критику из-за его антиукраинской направленности. Через несколько часов текст плана исчез, но позже стал снова доступен.
  • Этот документ, по сути, ставит целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины по Донбассу. Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение между РФ с Евросоюзом. Также планом предусмотрен запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседей Украины, включая Россию.
  • В США назвали "мюнхенский план" неприемлемым. Министерство иностранных дел Украины также заявило о несогласии c идеями плана.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ДонбассКрымУкраинаРосcияОРДЛО
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