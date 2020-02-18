Аваков розповів про "спільні перехідні поліцейські сили" на Донбасі 

Міністр МВС Арсен Аваков завіряє, що під час перехідного періоду з початком місцевих виборів на Донбасі, до спільного патрулювання території будуть допущені представники української поліції, миротворчої місії та територіальних громад. Він вважає принциповим не допустити до цього бойовиків.

Джерело: Аваков в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Представник МВС, української поліції, представник якоїсь миротворчої місії (ОБСЄ чи якась інша місія) і представники територіальних громад."

Деталі: Очільник силовиків посилався на хорватський досвід створення та діяльності таких спільних для патрулювання сил. Він зазначив, що це досить складно, проте це одна із небагатьох успішних практик досягнення миру.

Завдання таких сил – контроль за правопорядком, допоки не почнуть діяти українські органи влади на деокупованій території Донбасу.

При цьому міністр зазначив, що Україна не буде допускати до спільного патрулювання тих, хто вбивав, стріляв, допомагав встановлювати окупаційну владу.

За словами Авакова, участь представників територіальних громад у "перехідних поліцейських силах" – "тонке поле для спекуляцій". Саме тому потрібно чітко визначити та формулювати це питання.

Оскільки, згідно із "Мінськом", всі "органи влади" та незаконні формування мають розпуститись, то взяти участь у спільному патрулюванні вони не зможуть.

"Згідно з Мінським угодами і все це добре знають, в момент перед виборами всі незаконні збройні формування: незаконні органи влади, "народна міліція" та інші повинні припинити своє існування.

Як тільки проходять вибори - починають працювати нові органи. Це органи , передбачені Конституцією України, ніяких інших бути не може", – пояснив міністр.

Ще однією безпековою умовою для проведення виборів є контроль українських прикордонників над україно-російським кордоном.

Також Аваков вважає, що бойовики покинуть Донбас разом із окупаційними військами.

Зазначається, що ключову роль у "перехідних поліцейських силах" відіграватимуть українські правоохоронці. При цьому очільник відомства підкреслив, що серед представників МВС будуть вихідці із Донецької та Луганської областей.

Як пояснив керівник міністерства, цей процес має виглядати наступним чином: коли починаються вибори на Донбас заходить українська поліція, до них, у присутності міжнародних сил, приєднуються представники місцевих громад. Далі вони починають спільне патрулювання.

У цей же час має встановлюватись контроль над кордоном. Хоча Аваков погоджується з тим, що зробити це за день неможливо через його значну протяжність.

На питання щодо перехідного правосуддя, а саме, яким чином визначати, хто злочинець, кого можна залучати до спільного патрулювання, а кого ні, міністр відповів про доцільність прийняття так званого закону "про колаборантів".

Він не має стосуватись тих осіб, які виконували "соціальну" функцію – вчителів, лікарів тощо. Натомість ті, хто виконував репресивну функцію, вбивав та стріляв, "не потраплять під прощення", – каже міністр.

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