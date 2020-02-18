План деокупації Донбасу і анексованого Росією Криму передбачає тривале припинення вогню, створення демілітаризованої зони, реформування ЗСУ, оновлення виборчого законодавства та відбудову економіки.

Джерело: Голова парламентської фракції "Голос" Сергій Рахманін в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "План подальшої деокупації, реінтеграції тимчасово окупованих територій означає, що єдиною можливою передумовою будь-яких подальших перемовин і дій є припинення вогню.

Деталі: За словами лідера "Голосу", без довгострокового припинення обстрілів, будь-які обіцянки приречені на "політичну смерть".

Для того, щоб почати якісь дії щодо деокупації, необхідно, щоб протягом року або, щонайменше, півроку на Донбасі не було вогню.

Відповідно, вважає Рахманін, має відбутись припинення бойових дій на рік чи два.

Після того, як відбудеться довгострокове припинення обстрілів на лінії розмежування, мають початись перемовини за участі посередників ( ОБСЄ чи ТКГ) щодо створення демілітаризованої зони.

"Її параметри, координати можуть уточнюватися, але напевно, це має бути смуга завширшки щонайменше у 2,5 км. Припинення бойових дій з обопільної згоди має тривати щонайменше два роки. Причому, в разі порушення умов, створюється тимчасова адміністративна смуга", – пояснив Рахманін.

Водночас можуть контролювати цю смугу з свого боку, вважає політик, українські прикордонники. Між сторонами в цій демілітаризованій зоні можуть діяти міжнародні спостерігачі чи поліцейська місія.

"Це означає, що на тимчасовій адміністративній смузі на стаціонарній основі впродовж деякого часу створюється певна зона безпеки, де паралельно ведуться перемовини".

Наступний крок плану – розвиток економічної привабливості прикордонних областей Донбасу та Криму.

"Ці звільнені території мають отримати найбільший режим економічних преференцій. Точно не йдеться про вільну економічну зону, тому що ця модель в Україні не працює, але про певні пільги, які надаються державою, створення нових робочих місць, додаткових умов для інвесторів, щоби створити зразкові економічні зони", – розповів голова фракції.

Подільшим пунктом плану є дипломатичні перемовини щодо окупованого Росією Криму. Як вважає Рахманін, для цього необхідно ухвалити закон про тимчасово окуповані території. У ньому "через кому мають бути Крим і Донбас".

Також "Голос" наголошує на необхідності реформування ЗСУ, що дуже складно реалізувати в умовах війни.

Окрім цього, потрібно уточнити виборче законодавство та законодавство, що стосується осіб, постраждалих внаслідок бойових дій.

Втілення такого плану може зайняти приблизно п’ять років. Повноцінно представити зазначений концепт фракція планує на наступному тижні. При цьому Рахманін наголосив, що це не остаточна версія, а ідея плану полягає якраз у тому, що він може корегуватись.

Також голова парламентської фракції додав, що для втілення такого плану необхідна підтримка більшості Верховної Ради.

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