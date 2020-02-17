Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Голос" кличе долучатися до його плану деокупації Донбасу й Криму

Понеділок, 17 лютого 2020, 12:50
Голос кличе долучатися до його плану деокупації Донбасу й Криму

Партія "Голос" незабаром презентує власний план деокупації Донбасу та Криму і запрошує колег із інших партій долучитися до роботи над таким планом.

Джерело: заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк на погоджувальній раді парламенту

Пряма мова: "На конференції в Мюнхені звучало багато неприйнятних і неприємних для України речей.

Але нас більше турбують ті речі, які зараз наголошують і представники влади: це і запровадження зони вільної торгівлі з державою-окупантом, і постачання води до окупованого Криму, і спільне патрулювання окупованих територій, і проведення виборів ймовірних, які можуть пройти всупереч Конституції без повернення контролю, і навіть продовження відведення військ без повного припинення вогню.

Ми вважаємо, що це неприпустимо і небезпечно для нашої держави. Тому наша фракція підготувала свій план щодо вирішення питань повернення окупованих територій Криму й Донбасу. Ми його будем представляти у найближчий час – і запрошуємо всіх до участі".

Деталі: Подробиць плану "Голосу" Железняк не уточнив. 

Перед тим представниця "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що на Мюнхенській безпековій конференції відбулася "міжнародна провокація: 12 кроків реабілітації Путіна, зняття санкцій із Росії, а також діалог України й РФ щодо "ідентичності українців".

За її словами, Петро Порошенко провів більше 30 зустрічей із партнерами, щоб зупинити реабілітацію Путіна і підтримати санкційний режим, – і це "викликало справжню істерику Кремля"

Геращенко назвала "зрадою армії" тактику Володимира Зеленського спільних патрулів українських військових, поліції та бойовиків.

Представник "Батьківщини" Сергій Власенко назвав антиукраїнським план, який обговорювали в Мюнхені 14 лютого. На його думку, цей план породила відсутність у команди Володимира Зеленського стратегії щодо завершення війни на сході і повернення Криму.

Знати більше: Мюнхенський план капітуляції: 12 ідей про те, як зруйнувати Україну

Умови виборів на Донбасі, розведення сил та питання заручників: що розповів Зеленський у Мюнхені

Передісторія:

  • 14 лютого на сайті Мюнхенської безпекової конференції опублікували план із 12 пунктів, за яким росіяни у співпраці з декількома міжнародними організаціями пропонують нібито завершувати війну в Україні. За кілька годин текст плану зник, але потім з'явився знову.
  • Міністерство закордонних справ України заявило про незгоду з ідеями щодо врегулювання конфлікту між РФ та Україною, які були оприлюднені у Мюнхені.
  • У США назвали "мюнхенський план" неприйнятним.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГолосВерховна РадаДонбасКримдеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Голос
Як під час війни політики та чиновники вводять у своїх соцмедіа "воєнний стан", аби прихорошити репутацію
Рудик каже, що зі своїм паспортом перебуває за кордоном. Один у неї вилучили
Рудик не бере участі у перемовинах щодо звільнення захисників Маріуполя
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: