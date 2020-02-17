"Голос" кличе долучатися до його плану деокупації Донбасу й Криму

Партія "Голос" незабаром презентує власний план деокупації Донбасу та Криму і запрошує колег із інших партій долучитися до роботи над таким планом.

Джерело: заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк на погоджувальній раді парламенту

Пряма мова: "На конференції в Мюнхені звучало багато неприйнятних і неприємних для України речей.

Але нас більше турбують ті речі, які зараз наголошують і представники влади: це і запровадження зони вільної торгівлі з державою-окупантом, і постачання води до окупованого Криму, і спільне патрулювання окупованих територій, і проведення виборів ймовірних, які можуть пройти всупереч Конституції без повернення контролю, і навіть продовження відведення військ без повного припинення вогню.

Ми вважаємо, що це неприпустимо і небезпечно для нашої держави. Тому наша фракція підготувала свій план щодо вирішення питань повернення окупованих територій Криму й Донбасу. Ми його будем представляти у найближчий час – і запрошуємо всіх до участі".

Деталі: Подробиць плану "Голосу" Железняк не уточнив.

Перед тим представниця "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що на Мюнхенській безпековій конференції відбулася "міжнародна провокація: 12 кроків реабілітації Путіна, зняття санкцій із Росії, а також діалог України й РФ щодо "ідентичності українців".

За її словами, Петро Порошенко провів більше 30 зустрічей із партнерами, щоб зупинити реабілітацію Путіна і підтримати санкційний режим, – і це "викликало справжню істерику Кремля"

Геращенко назвала "зрадою армії" тактику Володимира Зеленського спільних патрулів українських військових, поліції та бойовиків.

Представник "Батьківщини" Сергій Власенко назвав антиукраїнським план, який обговорювали в Мюнхені 14 лютого. На його думку, цей план породила відсутність у команди Володимира Зеленського стратегії щодо завершення війни на сході і повернення Криму.

Знати більше: Мюнхенський план капітуляції: 12 ідей про те, як зруйнувати Україну

Умови виборів на Донбасі, розведення сил та питання заручників: що розповів Зеленський у Мюнхені

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